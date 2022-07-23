Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

23 июля 2022, 17:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
віспа

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Эта классификация является наивысшим предупреждением, ее ВОЗ применяет при всплеске случаев заболевания во всем мире.

 — В настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев в 75 странах, —  заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он также добавил, что на данный момент в результате вспышки погибло пять человек.

Сейчас смотрят

В нынешнее время есть только две другие подобные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения — пандемия коронавируса и вспышки полиомиелита, с которым ведется борьба.

— По оценке ВОЗ, риск оспы обезьян умеренный в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий, — добавил он.

Доктор Тедрос сказал, что комитет по чрезвычайным ситуациям не смог прийти к единому мнению о том, следует ли классифицировать вспышку обезьяньей оспы как глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Читайте также:
віспа мавпиОспа обезьян у детей: голландский мальчик заболел после отдыха в Турции

Однако вспышка быстро распространяется по всему миру, и он решил, что она действительно вызывает международную озабоченность.

Источник: ВОЗ

Теги
Мавпяча віспа
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь