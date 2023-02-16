Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

ВОЗ передала Минздраву 59 автобусов для масштабной вакцинации по всей Украине

16 февраля 2023, 09:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
автобуси для вакцинації

Представительство ВОЗ в Украине (World Health Organization Ukraine) при поддержке Европейского Союза передало Министерству здравоохранения Украины 59 автобусов, чтобы помочь укрепить масштабную вакцинацию по всей стране во время войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Автобусы будут укомплектованы мобильными выездными командами и ездить всеми регионами, подконтрольными правительству Украины, для осуществления вакцинации, — говорится в сообщении.

Читайте также:
вакцинаціяВакцинация для тех, кому более 25 лет: какие прививки делают взрослым

Сейчас смотрят

Речь идет о прививках против инфекционных заболеваний, в частности Covid-19, кори и дифтерии.

Особое внимание будет уделено внутренним переселенцам, уязвимым категориям населения, в том числе людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями, а также всем, кто проживает в отдаленных и труднодоступных районах.

Подаренные автобусы Минздрав распределит между всеми областными центрами контроля и профилактики болезней.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Вакцинация ВООЗ МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь