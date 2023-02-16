Представительство ВОЗ в Украине (World Health Organization Ukraine) при поддержке Европейского Союза передало Министерству здравоохранения Украины 59 автобусов, чтобы помочь укрепить масштабную вакцинацию по всей стране во время войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Автобусы будут укомплектованы мобильными выездными командами и ездить всеми регионами, подконтрольными правительству Украины, для осуществления вакцинации, — говорится в сообщении.

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Речь идет о прививках против инфекционных заболеваний, в частности Covid-19, кори и дифтерии.

Особое внимание будет уделено внутренним переселенцам, уязвимым категориям населения, в том числе людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями, а также всем, кто проживает в отдаленных и труднодоступных районах.

Подаренные автобусы Минздрав распределит между всеми областными центрами контроля и профилактики болезней.

Фото: Минздрав