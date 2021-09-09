Всемирная организация здравоохранения призывает страны не делать гражданам дополнительные прививки от коронавируса. Ведь еще миллионы людей во всем мире не получили ни одной дозы вакцины.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Я не буду молчать, когда компании и страны, которые контролируют глобальные поставки вакцин, считают, что бедные люди в мире должны довольствоваться остатками препаратов, — отметил он.

Глава организации призвал богатые страны и производителей вакцин отдать приоритет прививке медицинских работников и уязвимым группам населения в бедных странах вместо дополнительной (бустерной) вакцинации людей, которые уже прошли полный курс вакцинации.

В прошлом месяце ВОЗ призвала ввести мораторий на бустерные прививки против Covid-19 до конца сентября, чтобы устранить резкое неравенство в распределении доз между богатыми и бедными странами.

Гебрейесус утверждает, что с тех пор мало что изменилось, поэтому он призывает продлить мораторий по крайней мере до конца года.

По его словам, страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать более миллиарда доз вакцины бедным странам, но менее 15% из этих доз материализовались.

В то же время в США ранее выступили против моратория. Президент Джо Байден убежден, что власти должны сделать все, чтобы защитить граждан от Covid-19.

В ВОЗ также отметили, что сейчас в мире нет потребности применять третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса, чтобы усилить действие двух основных доз.

Бедные страны вакцинировали от коронавируса менее 2% населения из-за нехватки препаратов на рынке. А 75% всех введенных в мире Covid-вакцин приходятся лишь на 10 стран.