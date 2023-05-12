Вчера, 11 мая, Всемирная организация здравоохранения обнародовала заявление о том, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Напомним, что этот статус был объявлен в июле 2022 года.

Как стало известно, комитет ВОЗ, созданный для расследования вспышек обезьяньей оспы, рекомендовал положить конец чрезвычайной ситуации, и Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с его оценкой.

С января 2022 года по апрель 2023 года в ВОЗ поступили сообщения о более чем 87 тыс. подтвержденных случаях оспы обезьян, включая 140 случаев смерти, из 111 стран или территорий. В США зарегистрировано более 30 000 случаев.

Во всем мире количество случаев заболевания снижалось в течение нескольких месяцев, особенно по мере того, как повысилась осведомленность и стала доступнее вакцина.

Оспа обезьян является менее опасным родственником ныне ликвидированного вируса оспы. Он эндемичен для некоторых частей Западной и Центральной Африки и обычно передается от грызунов или мелких млекопитающих.

В недавней вспышке большинство случаев заболевания составили геи, бисексуалы и мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, хотя любой человек, имевший тесный личный контакт с больным, подвергается риску.

Вирус может распространяться при контакте с биологическими жидкостями, язвами или такими предметами, как одежда и постельное белье, зараженные вирусом. Он также может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.