Защитника, получившего чрезвычайно тяжелые ранения под Попасной, отправили на лечение за границу по программе Medevac.

Эту возможность — военным и гражданским, получившим ранения — предоставила Украине в апреле 2022 года Европейская комиссия.

Такое лечение является бесплатным для украинцев во всех больницах ЕС.

Анатолию сейчас всего 23 года, в ряды ВСУ он пришел в 18, когда на службу брали только 21-летних. Чтобы не ждать призыва, Анатолий подписал контракт и начал свой путь военного.

Первый день полномасштабного вторжения для Анатолия был 1 820 днем сопротивления агрессору.

11 марта 2022 года, сдерживая прорыв россиян под Попасной, Анатолий получил многочисленные осколочные ранения левой части тела. Взрыв мины разорвал руку, стопу, а больше всего пострадало бедро — осколок мины насквозь пробил ему таз и изуродовал кишечник.

По программе Medevac тяжелораненого доставили в Германию.

Чтобы поставить бойца на ноги, в Германии ему провели десятки оперативных вмешательств. Иногда оперировали каждую неделю, в течение нескольких месяцев.

Впереди у парня еще одна операция по восстановлению сустава руки и, возможно, пластика стопы, где нет трех фаланг пальцев.

— Я очень благодарен немецким врачам. Я уже могу ходить, а это — самое главное, — говорит военный.

История Анатолия — одна из сотен историй раненых бойцов, которые прошли успешное лечение за рубежом.

Уже вскоре Анатолий вернется домой.

Если ваши знакомые военнослужащие получили боевую травму и нуждаются в лечении за рубежом, — вы можете подать заявку на сайте Минздрава.

Фото: МОЗ