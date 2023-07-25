Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні в течение трех месяцев восстанавливали 46-летнего воина Дмитрия Змиенко, получившего тяжелые ранения под Бахмутом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Первого медобъединения Львова, в состав которого входит Центр.

— Дмитрий родом из Харькова. Более 20 лет он преподавал детям историю, а когда оккупанты попытались изменить ее ход и захватили его родной город, стал военным, — пишут медики.

По их словам, учитель пошел в военкомат на следующий день после того, как в его школу прилетела российская ракета.

Первые полгода педагог служил на Харьковщине. А после участвовал в обороне города-крепости Бахмут, где и получил ранения. Это произошло в дни ожесточенных боев, когда нашествие вагнеровцев шло в наступление.

Дмитрий с побратимом направлялись за водой, когда их заметил вражеский дрон. Почти сразу по украинским защитникам начал работать миномет. Осколочный боеприпас разорвался рядом с Дмитрием.

Боевые товарищи наложили турникеты и эвакуировали раненого. Первичные оперативные вмешательства выполнили военные медики в стабилизационных пунктах и днепровские врачи. Уже из Днепра эвакуационным поездом Дмитрия отправили во Львов.

В реабилитационном центре Незламні за лечение учителя-защитника взялась мультидисциплинарная команда: травматологи, хирурги, физические и эрготерапевты.

Травматологи сопоставили и зафиксировали перебитые кости правой ноги пациента и сшили поврежденные ткани. Хирург восстановили поврежденные нервы руки.

В свою очередь, специалисты по физической реабилитации приложили усилия для полного восстановления пациента. Сейчас его уже выписывают — здоровым.

По словам медиков, во Львове Дмитрия неоднократно посещали его ученики, которые после начала полномасштабного вторжения переехали из Харькова в западные области. Больше всего учитель истории мечтает снова учить детей в родном городе.

Источник: Первое медобъединение Львова