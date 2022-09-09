8 апреля, когда 13-летняя Катя и ее 8-летняя сестра Юля с мамой и тетей пытались эвакуироваться из Краматорска. Они ждали поезд на вокзале, когда прилетела российская ракета. Девочки потеряли маму.

— Сплошной ужас, — вспоминает тот день сестра погибшей женщины Ольга.

Фронт подступал все ближе к населенному пункту, где жила семья. Сначала они прятались в подвале у соседей, но в конце концов решили эвакуироваться на Виннитчину к дальним родственникам. 8 апреля не было взрывов, женщины с детьми спокойно доехали до вокзала в Краматорске и ждали эвакуационный поезд. На вокзале было много людей с детьми, вспоминает Ольга.

Девушки по очереди ходили за чаем, чтобы не оставлять вещи без присмотра. Ольга с младшей племянницей Юлей остались в помещении вокзала, а Марина с 13-летней Катей вышли с вокзала к палатке, где разливали чай. Чай они так и не успели выпить: российская ракета унесла жизнь мамы Марины, а старшая дочь Катя получила ранения.

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Девочка даже не успела ничего понять. Ее собой закрыл незнакомый мужчина, а сверху упала палатка. Кате посекло осколками ноги, она получил перелом колена и осколок в спину. Но благодаря погибшему незнакомцу осталась жива.

В момент удара в здании вокзала вылетели окна, началась паника. Большинство людей бросились бежать.

Родственники пытались найти 13-летнюю Катю и ее маму. Девочку отыскали в больнице в Краматорске. Марину – в морге: опознавала ее сестра-близнец. Ольга долго всматривалась в лицо и не могла поверить, что Марина погибла. Причина смерти: множественные осколочные ранения.

У Кати начался долгий путь восстановления: сначала больница в Днепре, потом во Львове и наконец НДСЛ Охматдет. Здесь Катя лечится и проходит реабилитацию. С семьей работает психолог. Они втроем учатся жить заново: Ольга без сестры, а девочки — без мамы. Ольга постоянно прокручивает в голове: а что было бы, если бы за чаем пошла она.

Источник: НДСЛ Охматдет

Фото: НДСЛ Охматдет