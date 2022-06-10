Оккупанты распространяют информацию о якобы зафиксированных случаях холеры в Одессе и Николаеве, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

– Почему распространяется фейковая информация о вспышках холеры в Одессе и Николаеве, объяснение простое, – сказал Братчук. – У рашистов огромная проблема с холерой в Мариуполе. Враг стоит на пороге эпидемии.

Именно поэтому, чтобы отвлечь внимание от Мариуполя, вражеские каналы распространяют фейки о вспышках холеры в подконтрольных Украине городах.

Поэтому спикер Одесской ОВА подчеркивает, что нужно быть бдительным и внимательно следить, кто и что распространяет и делает. Ведь, конечно, после русских оккупантов остаются только эпидемии и выжженная земля.

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Минздрав напоминает о доступных и действенных средствах обеззараживания и очистки воды в местах, где нет доступа к чистой воде:

Кипячение. Кипятить воду нужно минимум 10 минут, после чего отстоять ее и осторожно слить, оставив осадок. Активированный уголь. Устраняет неприятный запах, незначительные примеси и вредные вещества. Обеззараживание длится 8 часов. Для очищения литра воды нужно замотать в марлю или другую ткань 5 измельченных таблеток (так пыль от угля не попадет в воду). Таблетки для обеззараживания воды. Обычно они содержат активный хлор. Достаточно нескольких таблеток и 30-60 минут ожидания – и можете пить. В крайнем случае можно использовать спиртовой раствор йода: 3-4 капли на л воды. Подождите полчаса-час перед употреблением. Вода будет иметь характерный вкус, но так вы избежите обезвоживания. Лицам с пораженной щитовидной железой лучше не рисковать с этим методом. Можно использовать марганцовку: 1-2 г на литр воды. Раствор должен стать бледно-розовым. Воду нужно отстоять, аккуратно процедить, оставив осадок на дне.

Источник: Оперативный ВСУ