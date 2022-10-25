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Вражеский снаряд изувечил всю семью: медики Днепра лечат тяжелые ранения эвакуированных из Бахмута

25 октября 2022, 16:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Бахмут

Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова лечат тяжелые ранения, которые получила после прилета вражеского снаряда вся семья из Бахмута.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Война полностью разрушила их тихую, семейную жизнь после того, как 18 октября их дом разрушил вражеский крупнокалиберный снаряд. Всех четверых доставили сначала в ближайшую больницу, потом эвакуировали в Днепр, — пишет Сергей Рыженко.

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По его словам, у отца ампутирована конечность, у 19-летнего сына — осколочный перелом плеча, у его 16-летнего брата — контузия.

Но больше всех пострадала мама, 37-летняя Юлия, бухгалтер по профессии. У женщины тяжелые ранения грудной клетки, разрыв трахеи, травматичная ампутация правой ноги, осколочные ранения левой голени.

— Заведующий реанимацией №1 Владимир Дубина в течение недели, не выходя из отделения, спасал женщину, отдавая знания, силы и душу, — пишет Рыженко.

По его словам, Юлия уже пришла в себя. Она просится к семье, постоянно плачет, понимания, что все из когда-то здоровой семьи теперь получили инвалидность, оставшись без жилья и средств.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Нацполиция

Теги
інвалідність Бахмут лікарня імені Мечникова лікування Ракетные удары России
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