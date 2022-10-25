Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова лечат тяжелые ранения, которые получила после прилета вражеского снаряда вся семья из Бахмута.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Война полностью разрушила их тихую, семейную жизнь после того, как 18 октября их дом разрушил вражеский крупнокалиберный снаряд. Всех четверых доставили сначала в ближайшую больницу, потом эвакуировали в Днепр, — пишет Сергей Рыженко.

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По его словам, у отца ампутирована конечность, у 19-летнего сына — осколочный перелом плеча, у его 16-летнего брата — контузия.

Но больше всех пострадала мама, 37-летняя Юлия, бухгалтер по профессии. У женщины тяжелые ранения грудной клетки, разрыв трахеи, травматичная ампутация правой ноги, осколочные ранения левой голени.

— Заведующий реанимацией №1 Владимир Дубина в течение недели, не выходя из отделения, спасал женщину, отдавая знания, силы и душу, — пишет Рыженко.

По его словам, Юлия уже пришла в себя. Она просится к семье, постоянно плачет, понимания, что все из когда-то здоровой семьи теперь получили инвалидность, оставшись без жилья и средств.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Нацполиция