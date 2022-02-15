На территории одной из средних школ Мелитополя пятиклассница после падения на скользком школьном дворе сломала позвоночник сразу в пяти местах. Администрация учебного заведения открещивается от случившегося, расценивая травматичное падение ребенка как несчастный случай.

Как сообщается, все произошло рано утром, когда пятиклассница Настя Тарасова вместе с мамой шла на первый урок. Под выпавшим снегом дочка и мать попросту не видели опасных участков. В итоге на одном из них ребенок поскользнулся и упал на спину.

В травмпункте, куда мать привезла Настю, поставили диагноз ушиб и выписали мазь. Правильную оценку травмы сделали лишь специалисты Запорожского лечебно-диагностического центра после того как обследовали ребенка на МРТ.

При этом добираться до областного центра маме девочки посоветовали самостоятельно. По ее словам, реанимомобиль и медицинскую бригаду им предоставили только после соответствующего обращения к заведующей подстанцией скорой помощи.

Ключевой моменте в этой истории – школьный двор не был посыпан противогололедными смесями. Однако администрация школы отказывается признать свою вину, полностью перекладывая ее на самого ребенка и обвиняя его в неосторожности. О чем официально был составлен акт о несчастном случае.

В итоге мама с дочкой остались с бедой один на один. В настоящее время Настя прикована к постели, она не может даже сидеть. Мама просто не знает, куда обращаться за помощью. Ребенку необходима реабилитация с массажами и физиопроцедурами.

На все это необходимы деньги, которых у мамы, воспитывающей дочку в одиночку, нет. По понятной причине, женщина не может сейчас выйти на работу.

Поэтому всех, кто хочет и может поддержать семью материально, просят перечислить средства на карту Приватбанка 4149439316043086 (Тарасова Вероника Александровна).

Источник: ria-m.tv