Специалисты Тернопольской городской больницы скорой помощи спасли мать двоих маленьких детей от последствий недолеченного отита, которые могли привести к трагедии.

— Женщина обратилась с жалобами на головные боли и высокую температуру, но через несколько часов впала в коматозное состояние, — пишут медики.

По их словам, отец пациентки рассказал, что дочь раньше лечилась у ЛОРа по поводу проблем с ухом.

На основании полученной информации врачами медучреждения было проведено дообследование отоларингологом и сделана компьютерная томография, которая подтвердила наличие вторичного менингита, вызванного отитом.

По словам медиков, благодаря своевременно проведенной процедуре тимпанотомии, пациентка на второй день пришла в себя и начала выздоравливать.

Источник: Тернопольская ГБСП