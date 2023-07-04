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Впала в кому: в Тернополе спасли мать двоих детей от последствий недолеченного отита

4 июля 2023, 12:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція, медики, вуші
Источник: Pixabay

Специалисты Тернопольской городской больницы скорой помощи спасли мать двоих маленьких детей от последствий недолеченного отита, которые могли привести к трагедии.

— Женщина обратилась с жалобами на головные боли и высокую температуру, но через несколько часов впала в коматозное состояние, — пишут медики.

По их словам, отец пациентки рассказал, что дочь раньше лечилась у ЛОРа по поводу проблем с ухом.

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На основании полученной информации врачами медучреждения было проведено дообследование отоларингологом и сделана компьютерная томография, которая подтвердила наличие вторичного менингита, вызванного отитом.

По словам медиков, благодаря своевременно проведенной процедуре тимпанотомии, пациентка на второй день пришла в себя и начала выздоравливать.

Источник: Тернопольская ГБСП

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