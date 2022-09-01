На Закарпатье медики спасли жизнь 6-летнему мальчику после того, как в результате падения в двухметровый водоем, сердце ребенка не билось в течение 10 минут.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

— Инцидент произошел вечером в среду, 31 августа, в Хусте. Вызов об утоплении 6-летнего мальчика медики получили в 16.06, — говорится в сообщении.

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Уточняется, что мальчик вместе с другими детьми играл во дворе возле частного дома. В какой-то момент ребенок упал в искусственный водоем глубиной около двух метров. Под водой он пробыл несколько минут.

— Мальчик не дышал, сердцебиение не прослушивалось. Медики немедленно приступили к сердечно-легочной реанимации. Через 10 минут сердце ребенка заработало и восстановилось дыхание. Бригада скорой транспортировала мальчика в медучреждение, – рассказали медики.

По словам заместителя медицинского директора Хустской районной больницы Александра Никитина, сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое. Мальчик находится в реанимационном отделении в глубокой коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики больницы делают все возможное для спасения ребенка.