Впервые в Полтавской области, на базе Областного клинического медицинского кардиоваскулярного центра, прооперировали пациентку с гипертрофической кардиомиопатией. Операция была проведена в необычных и сложных условиях.

Утром российские оккупанты массированно обстреляли ракетами критическую инфраструктуру Украины. Полтавщина осталась без света.

Но операция состоялась. Медицинский центр был переключен в режим работы на генераторе.

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Бригада кардиохирургов оперировала под руководством заведующего отделом хирургического лечения сердечной недостаточности и механической поддержки сердца и легких Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова НАМН Украины доктора медицинских наук Константина Руденко. Он в 2016 году впервые в Украине успешно прооперировал пациента с диагнозом “гипертрофическая кардиомиопатия”.

Институт Амосова имеет самый большой в Украине опыт лечения этой патологии. Это направление является приоритетным в работе заведения.

За шесть лет научное учреждение стало лидером в Европе по количеству и качественным результатам лечения гипертрофической кардиомиопатии. На сегодняшний день таких операций выполнено 556. Наименьшему пациенту было 8 месяцев, самому старшему — 86 лет.

Также специалисты института Амосова провели для семейных врачей, аритмологов, кардиологов и кардиохирургов Полтавщины лекцию и мастер-класс по предотвращению внезапных сердечных смертей.

– В Украине около 70 тыс. человек имеют гипертрофическую кардиомиопатию. Эта тяжелая патология вызывает внезапную сердечную смерть, в частности у детей и молодежи, — сказал Константин Руденко.

Наша цель, чтобы у врачей, появилась настороженность по отношению к “большому сердцу”, как еще называют гипертрофическую кардиомиопатию.