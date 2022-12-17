Впервые в Полтавской области, на базе Областного клинического медицинского кардиоваскулярного центра, прооперировали пациентку с гипертрофической кардиомиопатией. Операция была проведена в необычных и сложных условиях.
Утром российские оккупанты массированно обстреляли ракетами критическую инфраструктуру Украины. Полтавщина осталась без света.
Но операция состоялась. Медицинский центр был переключен в режим работы на генераторе.
Бригада кардиохирургов оперировала под руководством заведующего отделом хирургического лечения сердечной недостаточности и механической поддержки сердца и легких Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова НАМН Украины доктора медицинских наук Константина Руденко. Он в 2016 году впервые в Украине успешно прооперировал пациента с диагнозом “гипертрофическая кардиомиопатия”.
Институт Амосова имеет самый большой в Украине опыт лечения этой патологии. Это направление является приоритетным в работе заведения.
За шесть лет научное учреждение стало лидером в Европе по количеству и качественным результатам лечения гипертрофической кардиомиопатии. На сегодняшний день таких операций выполнено 556. Наименьшему пациенту было 8 месяцев, самому старшему — 86 лет.
Также специалисты института Амосова провели для семейных врачей, аритмологов, кардиологов и кардиохирургов Полтавщины лекцию и мастер-класс по предотвращению внезапных сердечных смертей.
– В Украине около 70 тыс. человек имеют гипертрофическую кардиомиопатию. Эта тяжелая патология вызывает внезапную сердечную смерть, в частности у детей и молодежи, — сказал Константин Руденко.
Наша цель, чтобы у врачей, появилась настороженность по отношению к “большому сердцу”, как еще называют гипертрофическую кардиомиопатию.
Следует своевременно диагностировать и оперативно лечить таких пациентов. Это спасает жизнь людей, которые еще несколько лет назад были обречены. Такие мастер-классы амосовцы провели в девяти областях Украины. И уже видим результат.
Источник: НИССХ им. Н. М. Амосова