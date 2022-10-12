В университетской клинике Ла-Пас в Мадриде впервые в мире успешно проведена мультивисцеральная трансплантация кишечника из донорского материала от умершего человека. Реципиентом стала годовалая девочка Эмма, которая уже выписана домой и чувствует себя хорошо.

Эта операция была проведена впервые в истории после трех лет исследований Группы врожденных пороков развития и трансплантации Научно-исследовательского института здравоохранения (IdiPAZ).

Донорство при асистолии — это донорство органов и тканей, полученных после констатации смерти.

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Методика позволяет после смерти сохранить органы с помощью перфузии насыщенной кислородом крови через систему экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), чтобы пересаживаемый орган не испортился.

В последние годы число пациентов, которым требуется трансплантация твердых органов, чтобы продолжать жить, увеличилось. В Испании подобные операции составляют треть донорства.

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Университетская больница Ла-Пас признана одним из лучших педиатрических центров трансплантологии как в Испании, так и в Европе.

Источник: АЗЕРТАДЖ