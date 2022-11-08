Ученые Университета Кембриджа приняли участие в первом в мире клиническом испытании по переливанию искусственной крови.

Сообщается, что выращенные из стволовых клеток доноров клетки крови эритроциты были перелиты добровольцам в ходе рандомизированного контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были переданы другому человеку.

Отмечается, что, если клетки искусственной крови окажутся безопасными и эффективными, со временем они смогут произвести революцию в лечении людей с заболеваниями крови, а также с редкими группами крови, когда возникают трудности с подбором донора.

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— Если наше испытание будет успешным, это будет означать, что пациентам, которым требуются регулярные длительные переливания крови, в будущем потребуется меньше переливаний, что поможет облегчить их лечение, — отметил главный исследователь профессор Седрик Геварт.

Сообщается, что клетки крови, выращенные в лаборатории, свежие, поэтому, вероятно, они будут работать лучше, чем аналогичное переливание стандартных донорских эритроцитов, которые содержат клетки разного возраста.

Испытание является первым шагом к тому, чтобы сделать выращенные в лаборатории эритроциты доступными в качестве будущего клинического продукта, резюмируют ученые.

Источник: University of Cambridge