Медики извлекли из мозга австралийки паразита Ophidascaris robertsi. Это первый зафиксированный в мире случай, когда он поразил человека.

64-летняя женщина из Нового Южного Уэльса обратилась в больницу со странными симптомами: болью в животе, диареей, сухим кашлем, потливостью.

После многочисленных исследований, медики заметили подвижные пятна в легких, печени и селезенке.

Сейчас смотрят

Позже женщина начала терять память и впала в депрессию.

Во время МРТ-сканирования врачи обнаружили странное свечение в правой лобной части.

Врачи решили провести биопсию мозга. Во время обследования они обнаружили червя — паразита Ophidascaris robertsi.

Обычно этот паразит поражает млекопитающих и змей. Это впервые его обнаружили у человека.

Медики предполагают, женщина заразилась через местные растения. Вероятно, раньше по ним ползали ковровые питоны и оставили там паразитов.

Сейчас червяка из мозга австралийки извлекли, ее лечат от последствий инфекции.