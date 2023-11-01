Медики извлекли из мозга австралийки паразита Ophidascaris robertsi. Это первый зафиксированный в мире случай, когда он поразил человека.
64-летняя женщина из Нового Южного Уэльса обратилась в больницу со странными симптомами: болью в животе, диареей, сухим кашлем, потливостью.
После многочисленных исследований, медики заметили подвижные пятна в легких, печени и селезенке.
Позже женщина начала терять память и впала в депрессию.
Во время МРТ-сканирования врачи обнаружили странное свечение в правой лобной части.
Врачи решили провести биопсию мозга. Во время обследования они обнаружили червя — паразита Ophidascaris robertsi.
Обычно этот паразит поражает млекопитающих и змей. Это впервые его обнаружили у человека.
Медики предполагают, женщина заразилась через местные растения. Вероятно, раньше по ним ползали ковровые питоны и оставили там паразитов.
Сейчас червяка из мозга австралийки извлекли, ее лечат от последствий инфекции.