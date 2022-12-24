В Днепре впервые в Украине провели уникальные операции по преодолению фантомной боли.

Статистика свидетельствует, что 60-80% людей, лишившихся конечностей, постоянно испытывают боль в той части тела, которой уже нет. Технологиями преодоления фантомных болей с украинскими врачами поделились коллеги из США.

Первым, кого лишили многолетних страданий, стал 47-летний Сергей Михайленко с Кировоградщины, потерявший руку и ногу из-за несчастного случая. Он более 20 лет жил с такой болью.

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— Очень сложно было найти и обработать нерв, вызывавший фантомные боли. Первый этап оперативного вмешательства – это именно поиск этого нерва, – сообщил заведующий отделением ортопедии и травматологии Виктор Рокутов.

Операции проводились с применением телемедицины. Все, что происходило в операционной в Днепре, одновременно видели и их коллеги за океаном.

Первая операция у Сергея длилась четыре часа, вторая – три. Хирургам удалось найти нужные нервы и словно укутать их в мышцы.

Заведующий отделением нейрохирургии Владимир Агафонов объяснил, как все происходит:

— После того, как нервы укутываются в сформированную дополнительно мышцу, эти фасцикулы прорастают в изолированную мышечную ткань. И нервный импульс, который вызвал фантомную боль, не проходит.

Сергей Михайленко впервые за 20 лет не чувствует боли, которая донимала его и днем, и ночью.

Врачи Днепра уже готовятся к новым операциям с другими пациентами. Такие оперативные вмешательства финансирует НСЗУ.