Впервые за 15 лет ВОЗ усилила требования по качеству воздуха

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые Руководящие принципы по качеству воздуха, в которых снизила допустимые нормы загрязнения. В последний раз документ обновляли в 2005 году.

Специалисты организации проанализировали более 500 различных научных работ, и пришли к выводу, что ранее разрешенные концентрации загрязняющих веществ наносят непоправимый вред здоровью.

Например, приводят к преждевременной смерти более семи миллионов человек и вызывают группы заболеваний. У детей — в том числе нарушения развития и функций легких, респираторные инфекции, обострение астмы. У взрослых — сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, а также диабет.

Согласно новым рекомендациям ВОЗ, концентрации должны быть снижены:

в четыре раза в двуокиси азота (NO2) — ее выбрасывают в атмосферу при сжигании топлива, в частности, дизельные двигатели;

в четыре раза в крупнодисперсных частиц диаметром до 10 микрометров;

в два раза в тонкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 мкм (диаметр человеческого волоса составляет около 50-100 микрометров).

Эти частицы выделяются на промышленных предприятиях или дорогах, а также на стройках.

Ученые пришли к выводу, что загрязнение воздуха стало опасным экологической угрозой для здоровья человека. Чаще всего от нее страдают страны со средним и низким уровнем дохода, рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

43% стран нет стандартов качества воздуха, а в 2019 году абсолютное большинство людей (90 процентов) проживало в районах с превышением норм загрязнения.