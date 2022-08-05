Примерно одна четвертая часть рыбы, которую выловили в реке Десна и ее притоках, заражена личинками возбудителя описторхоза. Об этом сообщило Главное управление Госпродслужбы в Сумской области.

По данным экспертов управления, значительные ячейки описторхоза зарегистрированы также в Сумской и Полтавской областях.

— Личинки описторхоза паразитируют в поджелудочной железе и печени. Могут жить в организме человека до 40 лет, — рассказала директор региональной лаборатории государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов Ирина Сероштан.

По ее словам, при употреблении сырой рыбы карповых пород, таких как лещ, линь, красноперка, жерех и других, малосоленой, свежемороженой, вяленой, этот возбудитель остается и вредит здоровью человека.

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Сообщается также, что за последние три года случаев инфицирования описторхозом в Черниговской области не было.