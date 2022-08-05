Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Впервые за три года: в реке Десна на Черниговщине обнаружили зараженную рыбу

5 августа 2022, 10:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
риба
Источник: Depositphotos

Примерно одна четвертая часть рыбы, которую выловили в реке Десна и ее притоках, заражена личинками возбудителя описторхоза. Об этом сообщило Главное управление Госпродслужбы в Сумской области. 

По данным экспертов управления, значительные ячейки описторхоза зарегистрированы также в Сумской и Полтавской областях.

Читайте также:
рибаЕла вяленую рыбу: в Киеве женщина заболела ботулизмом

— Личинки описторхоза паразитируют в поджелудочной железе и печени. Могут жить в организме человека до 40 лет, — рассказала директор региональной лаборатории государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов Ирина Сероштан.

По ее словам, при употреблении сырой рыбы карповых пород, таких как лещ, линь, красноперка, жерех и других, малосоленой, свежемороженой, вяленой, этот возбудитель остается и вредит здоровью человека.

Сейчас смотрят

Сообщается также, что за последние три года случаев инфицирования описторхозом в Черниговской области не было.

Источник
Общественное
Теги
Медики Рыба Чернігівська область
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь