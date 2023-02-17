Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет успешно прооперировали четырехмесячную Эмилию из Бахмута с врожденным двухсторонним несрощением верхней губы.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Мама Ирина на четвертом месяца беременности и еще с двумя детками двух и восьми лет была вынуждена покинуть родной Бахмут под звуки взрывов, свист ракет и постоянные обстрелы, — пишут медики.

По их словам, семья нашла прибежище в Червонограде на Львовщине. Начали обустраивать жизнь. А 1 сентября родилась маленькая Эмилия. У девочки был диагностирован изъян – врожденное двустороннее несращение верхней губы и альвеолярного отростка.

Семье порекомендовали обратиться за помощью в Центр челюстно-лицевой хирургии львовского Охматдета. После консультации с хирургами было принято решение об оперативном вмешательстве, когда девочке исполнится четыре месяца. На дооперационном этапе применялось специальное лечение для сужения щели.

— Время прошло быстро и уже 16 января девочке сделали одномоментную двустороннюю хейлоринопластику, то есть хирургическое восстановление целостности верхней губы и коррекцию носа, — пишут сотрудники Охматдета.

По их словам, операция, которую выполнили челюстно-лицевые хирурги Роман Огоновский и Кристина Пограничная, прошла успешно. Сегодня девочка дома, растет, познает мир и хорошо развивается.