Кровь на этой неделе нужна в нескольких городах Украины.
- Винница — все группы.
- Киев, Киевский городской центр крови — все группы крови.
- Одесса: Областная станция переливания — все группы крови, Областная детская больница — группы 1+/-, 2+/-, 3- и 4+/-.
- Днепр — все группы крови.
- Херсон — все группы крови.
- Запорожье — группы 1-, 2-, 3- и 4-.
- Николаев — группы 1+/-, 2-, 3-, 4+/-.
- Кропивницкий — все группы крови.
- Харьков — все группы крови.
- Луцк — группы 3- и 4-.
Помните, что потребности в крови являются переменными и зависят от конкретных обстоятельств.
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Напомним, что есть правила, которых следует придерживаться перед сдачей крови.
Накануне вечером стоит поесть, избежав жирной и молочной пищи, а также алкогольных напитков.
В сам день сдачи крови рекомендуется отдохнуть, легко позавтракать и воздержаться от серьезных дел, интенсивных физических нагрузок и потребления алкоголя.
Ваша кровь может спасти жизнь — приобщайтесь к спасательному делу сегодня!