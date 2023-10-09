Кровь на этой неделе нужна в нескольких городах Украины.

Винница — все группы.

Киев, Киевский городской центр крови — все группы крови.

Одесса: Областная станция переливания — все группы крови, Областная детская больница — группы 1+/-, 2+/-, 3- и 4+/-.

Днепр — все группы крови.

Херсон — все группы крови.

Запорожье — группы 1-, 2-, 3- и 4-.

Николаев — группы 1+/-, 2-, 3-, 4+/-.

Кропивницкий — все группы крови.

Харьков — все группы крови.

Луцк — группы 3- и 4-.

Помните, что потребности в крови являются переменными и зависят от конкретных обстоятельств.

Регистрируйтесь на ДонорUA и планируйте ваши донации в личном кабинете: ссылка на регистрацию.

Сейчас смотрят

Напомним, что есть правила, которых следует придерживаться перед сдачей крови.

Накануне вечером стоит поесть, избежав жирной и молочной пищи, а также алкогольных напитков.

В сам день сдачи крови рекомендуется отдохнуть, легко позавтракать и воздержаться от серьезных дел, интенсивных физических нагрузок и потребления алкоголя.

Ваша кровь может спасти жизнь — приобщайтесь к спасательному делу сегодня!