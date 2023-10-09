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Спаси жизнь: в каких регионах Украины на этой неделе нужна кровь

9 октября 2023, 15:50
Ольга Боднарчук редактор
Спаси жизнь: в каких регионах Украины на этой неделе нужна кровь
Источник: Pixabay

Кровь на этой неделе нужна в нескольких городах Украины.

  • Винница — все группы.
  • Киев, Киевский городской центр крови — все группы крови.
  • Одесса: Областная станция переливания — все группы крови, Областная детская больница — группы 1+/-, 2+/-, 3- и 4+/-.
  • Днепр — все группы крови.
  • Херсон — все группы крови.
  • Запорожье — группы 1-, 2-, 3- и 4-.
  • Николаев — группы 1+/-, 2-, 3-, 4+/-.
  • Кропивницкий — все группы крови.
  • Харьков — все группы крови.
  • Луцк — группы 3- и 4-.

Помните, что потребности в крови являются переменными и зависят от конкретных обстоятельств.

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Напомним, что есть правила, которых следует придерживаться перед сдачей крови.

Накануне вечером стоит поесть, избежав жирной и молочной пищи, а также алкогольных напитков.

В сам день сдачи крови рекомендуется отдохнуть, легко позавтракать и воздержаться от серьезных дел, интенсивных физических нагрузок и потребления алкоголя.

Ваша кровь может спасти жизнь — приобщайтесь к спасательному делу сегодня!

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Источник
Минздрав
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