32-летняя Юлия живет на Набережной Победы в Днепре, вплотную к дому, где в прошлую субботу произошел взрыв ракеты.
При попадании ракеты Юля упала от взрывной волны.
Муж привез ее в больницу Мечникова.
На пороге прозвучал крик: Спасите моего неродившегося ребенка!
– Женщина была в слезах, в глазах – огромная грусть, ощущение начала конца, – написал в Facebook гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.
Всю ночь вместе с врачами, консультировавшими и помогавшими, Юлия пробыла в бомбоубежище роддома больницы Мечникова.
Теперь все страшное позади.
Женщина получила врачебную помощь, едет в хорошем настроении сегодня домой.
К сожалению, говорит Сергей Рыженко, во время войны страдают не только находящиеся в панических настроениях матери, но и еще нерожденные дети.
Источник: Сергей Рыженко
Фото: Сергей Рыженко