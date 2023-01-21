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Спасите моего неродившегося ребенка! В Днепре спасли беременность женщине, пострадавшей от взрывной волны

21 января 2023, 14:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Дніпро

32-летняя Юлия живет на Набережной Победы в Днепре, вплотную к дому, где в прошлую субботу произошел взрыв ракеты.

При попадании ракеты Юля упала от взрывной волны.

Муж привез ее в больницу Мечникова.

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На пороге прозвучал крик: Спасите моего неродившегося ребенка!

– Женщина была в слезах, в глазах – огромная грусть, ощущение начала конца, – написал в Facebook гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Всю ночь вместе с врачами, консультировавшими и помогавшими, Юлия пробыла в бомбоубежище роддома больницы Мечникова.

Теперь все страшное позади.

Женщина получила врачебную помощь, едет в хорошем настроении сегодня домой.

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К сожалению, говорит Сергей Рыженко, во время войны страдают не только находящиеся в панических настроениях матери, но и еще нерожденные дети.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко

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