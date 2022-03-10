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Спасли сразу две жизни: во Львове провели успешную трансплантацию почек от посмертного донора

10 марта 2022, 17:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операция
Источник: Pexels

Несмотря на войну с РФ Украина продолжает свой путь к трансплантационной независимости.

Так, 7 марта медики Первого территориального медицинского объединения Львова пересадили две почки от посмертного донора и тем самым спасли две жизни: 19-летней девушки из Ивано-Франковска и 37-летней женщины из Тернополя. Обе имели почечную недостаточность.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Донором стал 40-летний мужчина, попавший в Ивано-Франковскую областную больницу с инсультом. Все попытки его спасти, к сожалению, оказались безрезультатными.

После того, как врачи диагностировали у мужчины смерть мозга, его жена согласилась дать разрешение на трансплантацию для спасения других людей.

Минздрав выразил благодарность за принятие важного решения.

Всего с начала года отечественные специалисты выполнили уже 62 трансплантации.

Источник
Минздрав
Теги
Донорство , Львов , МОЗ Украины , трансплантація органів , трансплантологія
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