Несмотря на войну с РФ Украина продолжает свой путь к трансплантационной независимости.

Так, 7 марта медики Первого территориального медицинского объединения Львова пересадили две почки от посмертного донора и тем самым спасли две жизни: 19-летней девушки из Ивано-Франковска и 37-летней женщины из Тернополя. Обе имели почечную недостаточность.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Донором стал 40-летний мужчина, попавший в Ивано-Франковскую областную больницу с инсультом. Все попытки его спасти, к сожалению, оказались безрезультатными.

После того, как врачи диагностировали у мужчины смерть мозга, его жена согласилась дать разрешение на трансплантацию для спасения других людей.

Минздрав выразил благодарность за принятие важного решения.

Всего с начала года отечественные специалисты выполнили уже 62 трансплантации.