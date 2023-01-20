Власть 17 лет. Уже полгода он живет в больнице Охматдет и четыре раза в неделю проходит гемодиализ.

— Гемодиализ очищает организм от токсинов. Без него в организме идет накопление токсинов, что может привести к нарушению жизненных функций, – объяснила заведующая отделением интенсивной терапии Ольга Бабич.

У парня в анамнезе пневмония, лептоспироз, отек легких и сепсис. А сейчас – почечная недостаточность. Единственный шанс на жизнь без гемодиализа – трансплантация почки

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От родных пересадить орган не могут, поэтому он вместе с мамой Натальей ждут посмертного донора.

– У меня группа крови не подходит, а больше у нас нет никого, кто может быть донором, – говорит мать Влада.

Таких как Влад в Охматдете десятки, а в Украине – тысячи, живущих годами в больнице. Впрочем, до операции не доживает половина.

– Приблизительно пять тыс. больных в Украине нуждаются в трансплантации, – сообщил хирург трансплантолог Олег Годик. — На сегодняшний день до трансплантации доживают процентов тридцать.

А все из-за огромной нехватки посмертных доноров, потому что количество тех, кто согласен спасать другие жизни после собственной смерти, крайне мало.

До недавнего времени процедура донорства вообще была под запретом. А все, кто нуждался в операции, ехали в основном в Беларусь. Законным в Украине это стало только в 2019 году.

Теперь каждый совершеннолетний украинец может при жизни подписать согласие, в соответствии с которым, после его смерти органы пересадят таким, как Влад, и спасут от трех до пятнадцати больных.

— Сердце, печень, две почки, легкие, поджелудочная железа. Если печень можно разделить между реципиентом детского возраста и взрослым, мы добавляем еще одного пациента, — посчитал Олег Годик.

А если взять еще и роговицу, другие биоимпланты, один донор может спасти жизнь 10-15 больным.

Когда можно забирать органы

Стать донором умерший может только в случае констатации смерти мозга. Чтобы избежать ошибки, диагноз устанавливают более 10 специалистов.

О смерти мозга говорят в случаях инсульта, изолированной черепно-мозговой травмы: проникающей или закрытой, приводящей к смерти мозга.

В этих случаях мозг погибает, но его часть, отвечающая за биологические функции: дыхание, сердцебиение еще есть.

Тогда тело кондиционируют и предупреждают об операции родных или уполномоченного представителя.

Затем начинается процесс забора органов, консервация их специальными растворами. Подбирается пациент, к которому эти органы могут подойти.

Данные сопоставляются в Единой государственной информационной системе трансплантации (ЕДИСТ).

Туда включаются генетическая сопоставимость, сопоставимость по группе крови, статус экстренной реципиента: как скоро ему нужна трансплантация.

Кому пересаживают органы в первую очередь:

Несовершеннолетние реципиенты и находившиеся в очереди дети и достигшие совершеннолетия.

Те, кто раньше сам был донором.

За весь этот процесс, начиная с подписания согласия и согласования с родными, отвечает трансплант-координатор.

Он имеет доступ к ЕДИСТ. Для любого другого, даже врачей, эта информация закрыта.

Как стать донором органов

Подписать согласие на посмертное донорство можно предварительно договорившись с трансплант-координатором.

При себе нужно иметь паспорт и код, или приложение Дія.

Необходимо заполнить специальную форму.

Также можно определить, какие именно органы вы хотите пожертвовать после своей смерти.

Если со временем передумаете, нужно написать новое заявление об отмене. И так неограниченное количество раз. Поскольку последнее заявление является решающим и нивелирует все предыдущие.

Если по определенным причинам подать письменное согласие не следует, человек может сообщить о своем решении родных, которые затем передадут пожелания трансплант-координатору.

Если в ЕГИСТ зарегистрировано ваше согласие или несогласие, родные возразить его не могут.

Чтобы упростить процедуру, еще в 2022 году планировалось добавить заявление в приложение Дія. Но из-за войны такая функция пока недоступна.

Кто не может стать донором

Не могут пожертвовать свои органы после смерти:

дети-сироты

дети, лишенные родительской опеки,

люди, признанные недееспособными,

те, чье лицо не установлено

военнослужащие, погибшие во время боевых действий.

В любом другом случае случае все зависит от вашего желания.

Фото: НДСЛ Охматдет