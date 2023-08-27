В Министерстве здравоохранения Украины рассказали волнительную историю жизни, войны, трансплантации и жертвенности семьи Григоренко: отец отдал свою почку сыну и второй раз подарил ему жизнь.

— Александр и Юрий уехали из родной Луганщины в 2104 году. Как сказал Александр, чтобы остаться украинцами, пусть и в съемной квартире, — говорится в сообщении Минздрава.

Саша до сих пор не понимает, что спровоцировало его болезнь – 7 лет назад его здоровье резко ухудшилось. На 28 день рождения мужчине поставили диагноз – хроническая почечная недостаточность. Сразу – диализ и неутешительный прогноз: спасет только пересадка.

По иммунологическим показателям отец мог стать донором. Юрий Александрович говорит, что не колебался ни секунды.

В феврале 2022-го семья готовилась к трансплантации, но из-за российской агрессии операцию отсрочили. Это были особенно трудные для столицы дни. Как вспоминает Александр, медики буквально жили в больнице, чтобы даже под обстрелами оказывать необходимую помощь своим пациентам.

Почку Александру пересадили в мае, когда рашистов уже отогнали от Киева. Орган заработал прямо на операционном столе.

— Сначала было сложно – обезболивание, сон. Осознание произошедшего пришло где-то на третий день. Радость, что жизнь вернется такой, как была, и одновременно безграничная благодарность тату – он стал мне еще роднее, — признается Александр Григоренко.

Юрий Александрович после реабилитации уже вернулся к работе. Одна почка в его теле работает исправно и не создает особых проблем. Но невероятно рад, что сын уже больше года живет без диализа, работает, мечтает построить дом и собственную семью.

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в Украине проводят органные пересадки почки и печени от живого донора. В первом полугодии 2023 года в 19 медицинских учреждениях проведено 96 таких трансплантаций (73 пересадки почки и 23 трансплантации печени).

Забор анатомического материала у живого донора происходит только при наличии вывода консилиума врачей и при условии, что нанесенный его здоровью вред будет меньше, чем опасность, угрожающая жизни реципиента.

В подавляющем большинстве случаев наличие одной почки после донорства не влияет на образ жизни человека. А спустя три месяца после удаления части печени, она достигает в организме донора прежнего размера.