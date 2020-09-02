В Фонде борьбы с коронавирусом в Украине есть почти все средства.

Об этом во время рабочей поездки в Харьковскую область сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя информацию о том, что Фонд якобы пустой.

— Это неправда. Спрашивайте министра здравоохранения, премьер-министра. Они достаточно часто озвучивают эту информацию, с коронавирусным фондом все в порядке, — отметил Владимир Зеленский.

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По словам президента, в Фонде есть почти все средства. А информация о том, что он пуст, — фейк, который распространяют журналисты.

На что тратят средства Фонда борьбы с Covid-19

В конце августа в эфире Свободы слова на ICTV министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, на что тратят средства из Фонда борьбы с коронавирусом.

По его словам, их выделяют только по назначению. В частности, 100 млн грн потратили на закупку аппаратов ИВЛ.

А 2,9 млрд грн выделили на средства индивидуальной защиты.