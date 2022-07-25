Под постоянными обстрелами рашистов эвакуационный поезд вывозит мирных жителей из Донецкой и Луганской области. Они из Покровска следуют на запад Украины.

Ежедневно из зоны боевых действий на Львовщину доставляют около трех сотен человек. Только накануне двумя поездами во Львов прибыли 326 человек.

Сейчас смотрят

Эвакуированных с Донбасса на перроне главного железнодорожного вокзала Львова встречают волонтеры. Из поезда выходят женщины, дети и старики. Все они вынуждены были покинуть свои дома.

– У нас там остались мужья, семьи, все осталось дома, – рассказывает Виктория, переселенка из Славянска.

На Донбассе безостановочно идут ожесточенные бои за украинскую землю, а гражданские неделями сидят в полной блокаде под обстрелами оккупантов. Ежедневно терпит сокрушительные удары вражеской авиации и артиллерии Славянск. А там до сих пор остаются люди.

Обстрелы рашистских захватчиков ощутил на себе и Владимир: он показывает разбитый телефон.

– Разговариваю я не так давно, и смотрите: взрыв, и телефон – все… Это предупреждение от Бога видно, поезжай.

Сейчас Владимир с женой отправляются в Ужгород к ученикам, которых когда-то учил изобразительному искусству.

— Я думаю, что мы вернемся еще в Славянск. Думаю, что Путин его не возьмет, – говорит Владимир.

Под постоянным обстрелом и Бахмут. Здесь гремит каждый день, возникают пожары. Из этого ада решила наконец выбраться и Елена Якубчук.

— Бахмут – это линия фронта, там в 10 километрах уже оккупирована территория. Пока была возможность там находиться, оставались. Свой дом, то есть свой дом. Но все необходимое уместилось в две сумки.

Некоторых из них встретили родные, некоторым с временным прибежищем помогли волонтеры, а кто-то поедет дальше, за границу в поисках безопасности и спокойствия.