Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Всеукраинский опрос: какую медицинскую помощь желают видеть люди в своих городах

14 января 2023, 18:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медики

Министерство здравоохранения Украины совместно с Проектом USAID Поддержка реформы здравоохранения запускает всеукраинский опрос, чтобы узнать, какую медицинскую помощь люди хотят видеть в своих городах.

Пройти опрос можно по ссылке: http://bit.ly/3W1UrkI.

Оно содержит вопрос о том, на что обращает внимание человек, выбирая медицинское учреждение, к кому обращается за медицинскими услугами, по каким критериям пациент оценивает больницу, как определяет, что он хорошая, знает ли он что-либо о медицинской реформе в Украине и т.д.

Сейчас смотрят
Читайте также:
мобільнийМедицина для всех: в Telegram врачи консультируют пациентов

Заполнение анкеты займет не более 15 минут, однако от того, какими будут ответы, зависит, какой будет система здравоохранения Украины в будущем.

Фото: Сергей Рыженко

Источник
Минздрав
Теги
Медицина в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь