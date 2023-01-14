Министерство здравоохранения Украины совместно с Проектом USAID Поддержка реформы здравоохранения запускает всеукраинский опрос, чтобы узнать, какую медицинскую помощь люди хотят видеть в своих городах.

Пройти опрос можно по ссылке: http://bit.ly/3W1UrkI.

Оно содержит вопрос о том, на что обращает внимание человек, выбирая медицинское учреждение, к кому обращается за медицинскими услугами, по каким критериям пациент оценивает больницу, как определяет, что он хорошая, знает ли он что-либо о медицинской реформе в Украине и т.д.

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Заполнение анкеты займет не более 15 минут, однако от того, какими будут ответы, зависит, какой будет система здравоохранения Украины в будущем.

Фото: Сергей Рыженко