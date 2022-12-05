На погашение задолженностей по больничным и выплат по беременности и родам дополнительно выделили 3,5 млрд грн, сообщило Министерство социальной политики Украины.

30 ноября Кабинет Министров принял постановление Некоторые вопросы обеспечения страховых выплат и социальных услуг по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Средства поступят получателям в течение этого месяца, заверили в Минсоцполитики. Таким образом, до конца текущего года всю задолженность погасят.

Сейчас смотрят

До 1 января 2023 года ответственным за выплату больничных Фонд социального страхования. В дальнейшем выплатами будет заниматься Пенсионный фонд.

Работники, которые по состоянию здоровья не могут продолжать свою работу и берут больничный, могут рассчитывать на больничные выплаты. Основанием для начисления больничных выплат является больничный или листок нетрудоспособности.

Именно этим документом работник подтверждает свою болезнь. Оплачивать больничный можно только тогда, когда он получает статус готов к уплате. Изменения в статусе можно просмотреть в личном кабинете на портале ПФУ.

Источник: social.com.ua