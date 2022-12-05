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Все долги по больничным погасят до конца года

5 декабря 2022, 14:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Источник: Depositphotos

На погашение задолженностей по больничным и выплат по беременности и родам дополнительно выделили 3,5 млрд грн, сообщило Министерство социальной политики Украины.

30 ноября Кабинет Министров принял постановление Некоторые вопросы обеспечения страховых выплат и социальных услуг по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Средства поступят получателям в течение этого месяца, заверили в Минсоцполитики. Таким образом, до конца текущего года всю задолженность погасят.

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До 1 января 2023 года ответственным за выплату больничных Фонд социального страхования. В дальнейшем выплатами будет заниматься Пенсионный фонд.

Работники, которые по состоянию здоровья не могут продолжать свою работу и берут больничный, могут рассчитывать на больничные выплаты. Основанием для начисления больничных выплат является больничный или листок нетрудоспособности.

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Именно этим документом работник подтверждает свою болезнь. Оплачивать больничный можно только тогда, когда он получает статус готов к уплате. Изменения в статусе можно просмотреть в личном кабинете на портале ПФУ.

Источник: social.com.ua

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