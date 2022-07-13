С 8 по 12 июля Одесский областной центр контроля и профилактики болезней получил экстренные сообщения о госпитализации 15 человек, среди которых два ребенка, с симптомами гастроэнтероколита и пищевой токсикоинфекции.

Сообщается, что все пострадавшие с повышенной температурой, общей слабостью, кишечными расстройствами и рвотой направлены в городскую клиническую инфекционную больницу и многопрофильный медицинский центр университетской клиники Одессы.

Во время эпидрасследования установлено, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия Тирамису, изготовленного в Одессе в одной из сетей супермаркетов города.

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Одесский областной центр контроля и профилактики болезней совместно с Главным управлением Госпродпотребслужбы проводят комплекс противоэпидемических мероприятий для выявления источника инфекции.

Медики еще раз напоминают: острые кишечные инфекции (ОКИ) — одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно ОКИ вызвано бактериями или вирусами, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой.