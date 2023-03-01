Мальчик, родившийся во Львове на 24 неделе беременности весом 580 г, уже выписан домой.

В Областном перинатальном центре Львова после рождения ребенок провел 91 день.

— Он стал самым маленьким ребенком в истории перинатального центра, сказала генеральный директор Мария Малачинская.

В детской реанимации ребенок провел 34 дня, после чего его перевели на вторую стадию недоношенных детей с весом 1,2 кг.

Сейчас смотрят

В июле мальчик, который родился на 25-й неделе беременности, был выписан из Областного львовского перинатального центра. Ребенок был в критическом состоянии. Вес ребенка при рождении составлял 700 г, а рост — 34 см. В отделе анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных ребенок пробыл 31 день.

В то же время эксперты учреждения помогли матери установить процесс лактации. Во время своего пребывания в перинатальном центре мальчик набрал вес более двух кг и вырос до 41 см.