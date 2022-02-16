Недавно Министерство здравоохранения своим приказом сократило минимальную продолжительность лечения пациентов с Covid-19 и срок самоизоляции.

— Если раньше он составлял 10 дней, то сейчас — пять дней с момента появления симптомов заболевания или даты взятие материала на исследование, — объяснил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Почему было принято именно такое решение? Последние исследования свидетельствуют, что чаще передача коронавируса происходит за 1-2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2-3 дня после.

Вариант Омикрон имеет инкубационный период 3 дня, меньше всех штаммов. Именно поэтому и было рекомендовано сокращение срока амбулаторного лечения до пяти дней (с даты появления симптомов или даты взятия материала на исследование). Это позволяет уменьшить время нахождения пациентов под контролем, особенно тех, у которых легкое течение болезни.

Значит ли это, что после пяти дней лечения самоизоляция автоматически заканчивается. Нет. Речь идет только о минимальном сроке. Если у пациента на шестой день уже нет симптомов заболевания или ПЦР-тест показывает отрицательный результат, то смысла находиться на изоляции минимум 10 дней нет.

Если же лицо после пяти дней все еще имеет симптомы коронавируса, то лечение и самоизоляция длятся еще несколько дней.

Отдельно Игорь Кузин подчеркнул, что даже после выздоровления следует носить защитную маску. Маску нужно носить всем без исключения, и вакцинированным, и переболевшим.

Источник: Игорь Кузин