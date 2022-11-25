В австралийском городе Байрон-Бен на пятилетнего мальчика напал трехметровый питон, когда ребенок плавал в бассейне на заднем дворе частного дома.

Очевидцы происшедшего рассказывают, что змея внезапно появилась из близлежащего сада и вцепилась мальчику в лодыжку и обвилась вокруг ног. В таком состоянии ребенка вытащили из бассейна подоспевшие на помощь родственники.

Сообщается, что в настоящее время мальчик приходит в себя после нападения гигантского питона. А отец пострадавшего призывает родителей следить за детьми в оба, даже когда они находятся в кажущейся безопасности.