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Успели спасти: в Австралии на мальчика напал трехметровый питон

25 ноября 2022, 14:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пітон
Источник: Pexels

В австралийском городе Байрон-Бен на пятилетнего мальчика напал трехметровый питон, когда ребенок плавал в бассейне на заднем дворе частного дома.

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Очевидцы происшедшего рассказывают, что змея внезапно появилась из близлежащего сада и вцепилась мальчику в лодыжку и обвилась вокруг ног. В таком состоянии ребенка вытащили из бассейна подоспевшие на помощь родственники.

Сообщается, что в настоящее время мальчик приходит в себя после нападения гигантского питона. А отец пострадавшего призывает родителей следить за детьми в оба, даже когда они находятся в кажущейся безопасности.

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Источник
The Guardian
Теги
Австралия Змія
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