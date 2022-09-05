Американка, которая родилась без левой височной доли мозга, которая отвечает за речь, удивила ученых тем, что, вопреки мрачным прогнозам, она все-таки говорила и в целом нормально развивалась.

Об этом Хелен Санторо, так зовут эту удивительную женщину, рассказала на страницах популярного американского издания.

— Я появилась на свет с отсутствием левой височной доли мозга, которая участвует в широком спектре действий — от памяти до распознавания эмоций, и считается особенно важной для умения говорить, — рассказала Хелен.

Сейчас смотрят

Тем не менее, по ее словам, она год за годом удивляла экспертов, развиваясь как обычный ребенок: пошла в школу, преуспела в спорте и учебе.

Мало того, по признанию женщины, языковые навыки, о которых врачи больше всего беспокоились при ее рождении, оказались ее профессиональным увлечением.

Хелен стала врачом-неврологом, чтобы вместе с командой ученых, которые изучают подобные загадки природы, найти ответ на главный вопрос: как это стало возможным.

Сообщается, что ученые подсчитали: тысячи людей, таких как Хелен, живут нормальной жизнью, несмотря на отсутствие больших кусков мозга. Иначе говоря, бесчисленным сетям нейронов мозга со временем удалось перестроиться. Но как?

Современные исследования мозга расширили понимание языка. Было установлено, что левая сторона височной и лобной долей активируются, когда человек читает или слышит слова. Некоторые исследователи назвали это языковой сетью.

Но другие нейробиологи утверждают, что обработка речи — еще шире и не ограничивается определенными областями мозга.

— Я считаю, что язык распределен по всему мозгу, — признался руководитель лаборатории языка и мозга в Университетском колледже Лондона Джереми Скиппер.

Исследования показали, что написанные слова могут активировать часть мозга, связанную со значением слова. Например, слово “телефон” активирует область, связанную со слухом, “удар” активирует область, связанную с движением ног, а “чеснок” активирует часть, которая обрабатывает запахи.

По мнению ученых, мозг обладает невероятной нейропластичностью. Нейросети устроены определенным образом, но если вы потеряете важные области мозга в детстве, когда мозг еще очень пластичен, эти сети могут перенаправиться.

Это одна из гипотез, с помощью которой исследователи пытаются объяснить удивительный феномен Хелен Санторо и десятков других пациентов, чья история бросила вызов общепринятым установкам медицинского представления об анатомии и развитии человека.

Фото: NYT