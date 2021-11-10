В итальянском городе Палермо 16-летняя девушка при поддержке матери выиграла суд против отца, который категорически отказывался давать согласие на вакцинацию дочери. Сегодня упорный ребенок готовится получить первую дозу Covid-вакцины.

Отец Марии Мелании ла Барбера, так зовут нашу героиню, развелся с ее матерью несколько лет назад. Но этот факт не стал аргументом для медиков из центра вакцинации, куда девушка обратилась с просьбой привить ее от коронавируса. У нее потребовали согласие на процедуру обоих родителей.

С мамой вопросов не возникло. А вот папа, которому Мария написала о своем желании, оказался непробиваемым антивакцинатором. Он категорически отказался давать согласие.

Девушка не опустила руки и вместе с мамой отправилась на консультацию к адвокату. Тот, выслушав клиентов и проникшись ситуацией, направил отцу официальный запрос. В ответ – снова отказ, с которым адвокат направился к судье.

Было назначено слушание по этому необычному делу. На нем Мария рассказала, что она активно занимается спортом, хочет ездить на соревнования, одним словом, вести привычную жизнь. Кроме того, вакцинацию она убежденно рассматривает как свой маленький вклад в дело борьбы с пандемией.

Приняв во внимание все за и против, судья стал на сторону ребенка. В судебном вердикте есть такие строки: никто не может быть остановлен чужой волей, если речь идет о защите жизни и здоровья.

Согласитесь, история поучительная во многих отношениях. Но главное в ней – трогательная ответственность молодого поколения за будущее своей планеты.

Источник: LiveSicilia