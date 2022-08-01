Специалисты Первого медицинского объединения Львова спасли тяжело травмированную руку 40-летней жительницы Лимана Донецкой области.

После прилета рашистской ракеты она потеряла мужа, которого убили на глазах их 13-летнего сына. Сам ребенок от полученных травм скончался в больнице Славянска. Его маму медикам едва удалось спасти.

Сообщается, что семья родом из Лимана Донецкой области. Все случилось на Пасху. Тогда во дворе их было четверо: Оксана с мужем, сыном и бабушкой. На улице тихо, никаких воздушных тревог, как вдруг прилетела ракета. Оксану взрывной волной отбросило в сторону. Помнит лишь крики ребенка. Муж погиб сразу.

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Раненых Оксану и внука бабушка, которая получила осколок в шею, перенесла в погреб. Там они три часа, истекая кровью, ждали спасателей. Ребенку осколок попал прямо у сердце, у Оксаны многочисленные травмы тела.

Спасателям удалось вывезти постравших с места обстрела. Оксану повезли в больницу в Краматорске, а сына с бабушкой – в Славянск. Там бабушке удалили осколок, а ее внука пытались спасти в реанимации, но тщетно…

По словам медиков, состояние Оксаны было тяжелое: травмы грудной клетки и сильные ранения конечностей. Больше всего пострадала левая рука. Женщину сразу прооперировали: остановили внутреннее кровотечение брюшной полости, зашили массивные раны.

О том, что ее сына уже нет, Оксана узнала на третий день. Говорит, все это время чувствовала, что что-то не так: материнское сердце разрывалось.

Из Краматорска Оксану перевезли в Днепр. Далее транспортировали во Львов. Здесь над спасением руки женщины работали десять врачей Центра хирургии и Центра травмы.

Специалисты провели шесть операций, во время которых закрыли дефекты мягких тканей, сделали сложную пластическую операцию по перемещению части мягких тканей предплечья в зону раненого локтя.

Впереди у женщины длительная реабилитация по восстановлению функций руки. А вот душевные раны, скорее всего, останутся с ней на всю жизнь…

Источник: 1 МО Львов