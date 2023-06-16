19-летняя военная Руслана Данилкина потеряла ногу под Херсоном, но не потеряла жажду жизни и оптимизм. Девушка прошла протезирование три месяца назад, и уже задумывается о том, чтобы помочь другим воинам, которые получили тяжелые ранения.

Свою историю она рассказала в интервью центру реабилитации пострадавших от войны Superhumans.

Руслана выросла в Одессе, в семье военных, и о войне знала много, хотя сама не планировала брать в руки оружие. Но на второй месяц большой войны поняла: не может оставаться в тылу. Собрала документы и со временем добилась, чтобы ее, 18-летнюю, перевели на должность связиста на передовой.

На десятом месяце службы, находясь на Херсонщине, Руслана вместе с побратимами попала под обстрел. Выжила чудом, только благодаря тому, что рядом была машина врачей другого подразделения, которые наложили жгут и довезли до операционной. Если бы не они — истекла бы кровью до прибытия помощи.

— Я все поняла, еще когда была ранена, но когда пришла в себя после операции и почувствовала, что ноги нет — впервые заплакала. Я не ела и не спала, как и все люди с такими случаями, — признается Руслана.

Ей удалось обрести жажду жизни, встать сначала на костыли, а потом — пройти протезирование в центре Superhumans, основанном одесским бизнесменом Андреем Ставницером.

Сейчас Руслана пользуется протезом, который сама называет “механическим”: им надо управлять, идти, напрягая все тело, и внимательно смотреть, куда шагаешь. Несмотря на то, как сложно это звучит, защитница уверенно передвигается, ежедневно проходя немалые расстояния.

Руслана думает над тем, чтобы самой начать работать в клинике и поддерживать военных с ампутацией конечностей. Ведь пока сама лечилась, познакомилась с людьми, которые после тяжелых ранений переставали видеть смысл в жизни и даже укорачивали себе жизнь.

Руслана же уверена: хотя прошлая жизнь никогда не вернется, протезирование способно приблизить ее уровень к тому, что было раньше. После травмы можно жить и быть счастливым.

Также защитница надеется, что общество будет более зрело реагировать на людей с протезами, ведь тысячи военных и гражданских подверглись травматическим ампутациям.

— Люди не знают, как реагировать, кто-то прячет глаза, кто-то, наоборот, смотрит только на протез. Кто-то спрашивает, почему я подкачиваю штанину, почему я не прячу “это”. Я не собираюсь прятать свой протез, я понимала, куда иду, чем рискую и горжусь, что защищала свою страну. Люди с протезами ничем не отличаются от других людей… , — заключает Руслана Данилкина.

Справка. Superhumans Center — всеукраинский современный центр по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны взрослых и детей. Его основатели — предприниматель Андрей Ставницер, совладелец порта TIS, и Филипп Грушко, член Наблюдательного совета TIS.

— Для меня этот проект — способ отблагодарить тех, благодаря кому мы победим. Им трудно, и наша с вами задача интегрировать людей, которые заплатили за свободу нашей страны собственным здоровьем, обратно в общество, дать им понять, что они такие же как все. Чтобы военные чувствовали: они герои войны, а не ее жертвы, — отмечает Андрей Ставницер.

По его словам, задача проекта — создать центр экспертизы, где будут производиться и ремонтироваться протезы, где люди смогут получить самые современные технологии, лучшую медицинскую экспертизу со всего мира, индивидуальный маршрут — все, что необходимо для возвращения к активной жизни.

Superhumans Center рассчитан на то, чтобы ежегодно принимать около трех тысяч пациентов. В Наблюдательный совет Superhumans входит первая леди Украины Елена Зеленская и министр здравоохранения Виктор Ляшко. 14 апреля 2023 года открылась первая очередь клиники — протезная мастерская и часть реабилитационного центра.

Источник: Superhumans