Маленькую Марианну из Мариуполя во львовской больнице Охматдет не просто учили заново ходить, но и фактически возвращали к жизни.

Потому что ребенок сразу падал, как только надо было куда-то идти, плакал. Маму очень волновали эти симптомы.

Девочку обследовали, чтобы выявить причины нарушения равновесия, и установили связь неуверенности при ходьбе со стрессом, полученным во время обстрелов российской артиллерией Мариуполя.

— Никаких других причин не было, — рассказала заведующая клиникой реабилитации детей Оксана Гдыря.

С девочкой работали физические терапевты, эрготерапевт, психологи, терапевт речи.

Только один курс реабилитации смог улучшить качество походки и удержание равновесия. Результат всех порадовал — Марианна уже ходит уверенно, без падений.

Когда началась война, 2-летняя Марианна с мамой начали прятаться от сильных обстрелов в подвале дома. Так они прожили два месяца!

Выходили на улицу только на час, чтобы приготовить еду на открытом огне. Но иногда и это не удавалось из-за очень активных боевых действий.

— Были очень сильные взрывы. Из-за мощной ударной волны коляску с дочкой однажды отбросило к стене. Марианна сильно ударилась головой, — вспоминает мама девочки Мария.

Говорит, дочь молчала и была какой-то отстраненной целые сутки. Только на следующий вечер она заплакала. Такой был сильный шок.

— А через некоторое время у нее начал очень плохо работать желудок. Мы не имели достаточно еды, что-то сварить тоже возможности не было, — маме трудно вспоминать те страшные дни и ночи.

Губы, пальчики маленькой Марианны синели, глаза все время закрывались. Девочка ни на что не реагировала. Мама не знала, сможет ли ее спасти.

Когда Мария поняла, что для спасения ребенка надо во что бы то ни стало уехать из города, стала искать возможные и невозможные пути.

Сначала удалось переехать в Бердянск, а дальше — во Львовскую область. В населенный пункт в 40 км от Львова.

Впоследствии попали и к нужным специалистам во львовскую больницу Охматдет.

Врачи надеются, что веселая девочка никогда не вспомнит те страшные месяцы под шквалом огня.

Марианну уже выписали домой. Специалисты реабилитационной команды будут на связи с мамой девочки и будут консультировать каждый раз, как потребуется.

Источник и фото: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит