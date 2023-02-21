Двое наших доблестных защитников, Сергей Лукащук и Александр Тактичный, недавно вернулись в Украину из США, где им установили протезы нижних конечностей. Теперь ребята проходят реабилитацию, снова учатся ходить и мечтают вернуться к своим побратимам.

Как рассказали журналисты Фактов ICTV, 30-летний пехотинец Сергей Лукащук полгода назад потерял обе ноги, подорвавшись на мине, оставленной российскими оккупантами в Запорожской области.

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Но благодаря благотворительной платформе по протезированию украинцев Protez Foundation из Соединенных Штатов воин вернулся на надежных протезах.

— Отходя они ставили разные типы мин, в том числе и маленькие, противопехотные. Я сделал шаг влево и наступил на одну из таких. Потом подрыв и все, — рассказывает Сергей.

По его словам, вместе с женой начал писать в различные фонды. В итоге он в группе раненых украинских бойцов попал в США. Там в течение всего трех недель ему поставили качественные надежные протезы.

— Это было быстрое протезирование. Очень квалифицированные врачи. Они сказали, мол, ребята, вы не первые и не последние. Все сделаем и уйдете на своих двоих, — вспоминает Сергей.

Его друг, Александр Тактичный, который потерял нижнюю конечность, говорит, что после протезирования все зависит от собственного желания твердо стоять на ногах. Именно поддержка Сергея в госпитале дала ему толчок работать над собой.

Протезирование за рубежом длится в среднем 2-3 недели. Заявок от наших защитников много: только на платформу по протезированию украинцев Protez Foundation поступило более 800 запросов.

Реабилитацию ребята проходят уже в Украине. И работают над этим серьезно. Сергей Лукащук и Александр Тактичный планируют вернуться на службу — победу мечтают встретить в военной форме.