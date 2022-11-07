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Потерял родителей в Мариуполе: журналисты ищут родных малыша, который чудом выжил под обстрелами

7 ноября 2022, 11:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
маріуполь
Источник: Depositphotos

Журналисты телеканала СТБ и команды “Тайны ДНК” ищут родных маленького Богданчика, которому было всего несколько дней отроду, когда он потерял своих родителей во время страшных обстрелов Мариуполя.

Чтобы помочь и этому малышу, и другим украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора, телеканал запустил спецпроект “ДНК. Свои”.

Одним из первых, кто обратился за помощью, стал общественный активист Евгений Тузов. Он искал малыша, которого в марте спас от смерти после обстрелов в Мариуполе. Младенец, которому в то время было дней 10 от роду, чудом выжил, но его родителей рядом не было. Все факты указывали на то, что они погибли.

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На несколько дней Евгений стал мальчику названным отцом, ухаживал за ним в бомбоубежище. Однако у маленького Богданчика обнаружили ожоги легких и его срочно забрали в больницу. Все это время Евгений пытался выяснить дальнейшую судьбу мальчика.

— Мы стучались во все двери, пытались искать через знакомых, с помощью соцсетей. Для меня это очень важно, ведь человек, спасшей жизнь другого, несет за нее ответственность. А я даже не знал, есть ли у Богданчика родные, или он остался один на свете, — рассказывает Евгений.

Расследование журналистов привело их в Винницкую область. Именно там они нашли женщину, которая забрала маленького Богданчика из больницы, назвавшись его мамой.

По ее словам, она узнала в мальчике своего потерявшегося во время взрывов новорожденного сына. Тем не менее, в родстве женщины и младенца сомневаются ее близкие, и считают, что она могла перепутать детей, находясь в шоковом состоянии.

— Мы все сейчас настолько обожжены войной, что главная задача команды — не навредить, не ранить, а помочь разобраться в шокирующих обстоятельствах трагедии, — комментирует ведущая проекта Татьяна Высоцкая.

Как сложилась судьба Богданчика, что на самом деле случилось с его семьей, как на всех участников этой запутанной истории поиска повлияет тест ДНК, смотрите в передаче Тайны ДНК на телеканале СТБ.

Источник
СТБ
Теги
Війна в Україні ДНК Мариуполь СТБ
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