Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

Потерял две ноги: 18-летний украинец травмировался на работе в Польше

16 января 2024, 11:49
Ольга Боднарчук редактор
Потерял две ноги: 18-летний украинец травмировался на работе в Польше
Источник: Unsplash

18-летний украинец потерял ноги во время работы на мебельной фабрике в Польше.

Трагедия произошла в городе Янкова.

Потерял ноги на мебельной фабрике

Станок на фабрике затянул ноги парня, а отбойник отрезал их до колена.

Сейчас смотрят

Ему удалось выбраться, но травмы оказались необратимыми.

Когда медики прибыли, на мебельную фабрику, было уже поздно.

Расследование причин

Сейчас полиция под надзором прокуратуры начала процессуальные мероприятия по изучению обстоятельств трагедии и установления причин несчастного случая на производстве.

Действия прокуратуры будут зависеть от выводов, которые предоставит полиция после завершения расследования.

Представитель районной прокуратуры Мацей Мелер отметил — в таких ситуациях важно все изучить, собрать доказательства и сделать соответствующие выводы.

Читайте также:
Потерял две ноги: 18-летний украинец травмировался на работе в ПольшеПопал под поезд: врачи киевского Охматдета спасли мальчика с тяжелыми травмами

Источник: RMF24

Теги
Робота робота в Польщі Травма
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь