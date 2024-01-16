18-летний украинец потерял ноги во время работы на мебельной фабрике в Польше.

Трагедия произошла в городе Янкова.

Потерял ноги на мебельной фабрике

Станок на фабрике затянул ноги парня, а отбойник отрезал их до колена.

Ему удалось выбраться, но травмы оказались необратимыми.

Когда медики прибыли, на мебельную фабрику, было уже поздно.

Расследование причин

Сейчас полиция под надзором прокуратуры начала процессуальные мероприятия по изучению обстоятельств трагедии и установления причин несчастного случая на производстве.

Действия прокуратуры будут зависеть от выводов, которые предоставит полиция после завершения расследования.

Представитель районной прокуратуры Мацей Мелер отметил — в таких ситуациях важно все изучить, собрать доказательства и сделать соответствующие выводы.

Источник: RMF24