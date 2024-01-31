Во Львове помогли восстановиться воину, который пережил три инсульта и остановку дыхания после тяжелого ранения.

Как получил ранение

Георгию из Ирпеня сейчас 22 года. Еще когда ему было 19, пошел защищать страну.

Он получил тяжелое многоосколочное ранение во время боя на Донецком направлении в мае прошлого года.

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На месте у Георгия произошло три кровоизлияния в мозг, а в больнице Днепра остановилось дыхание.

Военный пришел в себя, только когда прибыл в госпиталь в столице. Там он узнал, что остался без руки.

Реабилитация во Львове

В течение 8 месяцев парень проходил реабилитацию во Львове, в Центре Нездамні.

Там им занималась мультидисциплинарная команда: хирурги, нейрохирурги, физические и эрготерапевты. Медики были уверены — шансы на полное восстановление минимальны.

Воин ежедневно по восемь часов проходил изнурительные занятия.

Сначала без посторонней помощи он даже сидеть не мог, а теперь Георгию удалось восстановить все его физиологические функции.

Протезирование руки

Благодаря совместному проекту с благотворительной платформой dobro.ua Протезы для Несокрушимых защитник смог получить бионический протез руки.

Специалисты уже работают над финальными штрихами: подгоняют куксоприемник и учат Георгия пользоваться новой рукой.

— Когда я получил ранение, я думал, что на этом моя жизнь закончилась и лучше бы я умер. Я полностью восстановился и сейчас уже успешно интегрируюсь в социум и возвращаюсь к мирной жизни, — радуется Георгий.

Защитник уже готовится к выписке, он вернулся к своему хобби — бальным танцам. Также Георгий учится на специалиста по реабилитации.

Источник: НЕЗЛАМНЫЕ

Фото: НЕЗЛАМНЫЕ