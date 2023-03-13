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Введен карантин: в одном из сел Львовщины у собаки обнаружено бешенство

13 марта 2023, 10:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Введен карантин: в одном из сел Львовщины у собаки обнаружено бешенство
Источник: Depositphotos

В селе Грушев Дрогобычского района Львовской области и в пятикилометровой зоне вокруг него введен карантин из-за собаки, у которой обнаружено бешенство.

Такое решение приняла чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Дрогобычской районной военной администрации.

Как сообщил начальник Дрогобычского районного управления ГПСС во Львовской области Юрий Гарбузинский, 7 марта собака погибла. Работники ветеринарной службы обследовали труп животного в лаборатории Госпродпотребслужбы, где экспертиза подтвердила случай бешенства.

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— На месте гибели собаки провели вынужденную дезинфекцию территории. По результатам заседания комиссия решила наложить карантинные ограничения в Грушеве и на прилегающей территории в радиусе пяти километров сроком на два месяца, — сообщили в Дрогобычской РВА.

Карантин снимут только при условии выполнения всех мер, предусмотренных действующей Инструкцией по профилактике и борьбе с бешенством животных.

Также в селе установили постоянный ветеринарный контроль. В регионе проведут довакцинацию против бешенства восприимчивых к заболеванию животных.

Староста Грушевского сельсовета до 30 марта 2023 года должен произвести отлов бездомных животных. Жителей призывают содержать домашних собак на привязи или в специальных вольерах.

Источник
Zaxid.net
Теги
Карантин Львовская область Бешенство Собаки
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