Во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военнослужащих в одном из медучреждений города, вручил государственные награды, почтил память погибших в противостоянии российскому агрессору.

Вы наши герои! Зеленский посетил раненых воинов, почтил память погибших / 6 images

— Главе государства рассказали, что с начала полномасштабной войны в медучреждении было оказано помощь более 9 тыс. военнослужащих, из них более 3,4 тыс. раненых, около 2,1 тыс. травмированных и почти 3,6 тыс. больных, — говорится в сообщении Офиса Президента.

Сообщается, что Владимир Зеленский поинтересовался самочувствием наших защитников, поблагодарил за службу и вручил государственные награды.

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Президент также принял участие в церемонии памяти украинских воинов, погибших в войне против российских захватчиков.

Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища, в центральной части которого с апреля 2022 хоронят погибших в российско-украинской войне.

Фото: Офис Президента