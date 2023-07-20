Специалистам Национального реабилитационного центра Незламні удалось сохранить правую ногу 28-летнему воину Богдану Стратюку, которому взрыв мины критически повредил обе нижние конечности.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники Первого медобъединения Львова, в состав которого входит Центр.

— Богдан родом из поселка Клевань, что на Ровенщине. В первый день большой войны он проснулся от звуков взрывов. Быстро собрал вещи, жену отправил поездом за границу, а сам уехал защищать столицу, — пишут медики.

Из-под Киева добровольца направили на оборону Харьковщины, воевал в районе Изюма, где и получил тяжелое минно-взрывное ранение.

В тот день вместе с семью побратимами Богдан отправился на штурм вражеских позиций. Шел первым, наступил на вражескую мину и взорвался. Побратимы наложили раненому три турникета и эвакуировали в стабилизационный пункт.

Оттуда бойца, который потерял очень много крови и уже был без сознания, доставили в госпиталь Покровского, где ему провели экстренное переливание крови и подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Следующие пять дней за жизнь Богдана боролись врачи Днепра. Они пытались спасти левую ногу защитника и даже установили аппарат внешней фиксации. Однако тяжесть ранения, увы, не оставляла выбора: левую ногу приходится ампутировать.

Чтобы сохранить правую, Богдана срочно отправили во Львов — в Центр Незламні, поскольку здешние врачи уже имеют успешный опыт лечения подобных травм.

Как рассказала хирург Центра Игнат Герич, для спасения ноги была выполнена микрохирургическая реконструктивная операция методом free flap, что дословно означает свободный лоскут.

Дефект мягких тканей хирурги закрыли самой широкой мышцей со спины пациента. Чтобы приживить этот лоскут, нужно было вручную соединить каждый самый мелкий сосуд толщиной всего с человеческий волос — до 1 мм.

Микрохирургическое вмешательство длилось около 12 часов и прошло удачно. Затем травматологи установили на оперированную конечность аппарат наружной фиксации.

После операции прошло уже три месяца и теперь можно с уверенностью сказать, что специалистам удалось сохранить правую ногу Богдана.

В настоящее время пациент проходит реабилитацию и готовится к протезированию левой конечности. После восстановления защитник собирается вернуться на фронт.

Источник: Первое медобъединение Львова