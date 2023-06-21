Позади у бойца уже четыре госпиталя и несколько операций. Врачам удалось уберечь ноги от ампутации, но в них еще остаются остатки мины.

Задача хирургов Центра Незламні — удалить все обломки, а цель специалистов по реабилитации — максимально быстро восстановить бойца.

С первых дней полномасштабного вторжения 25-летний повар Александр Довбыш начал штурмовать военкомат, чтобы стать на защиту своей страны. Однако, мобилизовали его только на седьмой раз.

Служить пошел в прошлом году в мае. Сначала отправили делать то, что умеет лучше всего: в течение десяти месяцев кормил побратимов.

А уже с апреля задачи Саши изменились. Его подразделение воевало на самом передке, под Бахмутом.

— Ребята постоянно шли вперед, штурмовали, по сто метров. Очень тяжело они давались. А я был и на подкреплении, и на эвакуации, и на связи. Делал все, что надо, — вспоминает Александр.

Ранение получил две недели назад, когда возвращался на свою позицию из соседнего окопа. Под ногами внезапно вспыхнуло. Это взорвалась самодельная мина.

Ноги защитника нашпиговало гвоздями и гайками, которые были внутри устройства. Первую помощь оказали побратимы. Вовремя и правильно наложили турникеты. Далее на БТРе эвакуировали товарища.

— Теперь есть шанс снова вернуться к своим, — глядя на свои посеченные, но все же сохраненные ноги, говорит воин.

Александр Довбыш стремится как можно скорее встать на ноги. И снова — с автоматом в руках — гнать врага с нашей земли.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова