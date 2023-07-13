Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні, который входит в состав Первого медобъедиения Львова, полностью восстановили функции рук 27-летнему Павлу Ребрию из Прикарпатья. Воин получил тяжелейшие ранения после того, как в метре от него разорвалась мина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники ПМО.

— Павел Ребрий – парамедик в штурмовой группе. Воюет уже девять лет. Тяжелое ранение получил под Авдеевкой – когда наши шли на штурм, — пишут медики.

По их словам, осколками вражеской мины Павлу порубило лицо, туловище и конечности, искалечило пальцы, пробило печень и диафрагму.

— Ранения тяжелые, позиции далеко, враг накрывает огнем. Я оценил свои шансы и понял, что нужно самоэвакуироваться. Иначе погибну, — вспоминает Павел.

Он рассказал, что побратимы помогли ему наложить турникет. Потом он в одиночку одолел 3 км до точки эвакуации. В ближайшем стабилизационном пункте его экстренно прооперировали, чтобы остановить внутреннее кровотечение, и зафиксировали изуродованные конечности.

Дальше были несколько больниц в трех разных городах. Реанимация, искусственная вентиляция легких и многочисленные операции.

После длительного лечения именно конечности защитника оставались наиболее проблемным местом. Пациент не мог двигать кистями.

По словам врачей, у воина повреждены лучевой и локтевой нервы, множественный перелом безымянного пальца, на среднем — ампутация фаланги и отсутствие сустава.

— Лучевой и локтевой нервы отвечают за процессы разгибания и сгибания, обеспечивают чувствительность кисти и пальцев, — рассказали в Центре.

По этому в первую очередь врачи взялись восстанавливать нервы.

Затем хирурги сопоставили кости среднего и указательного пальцев, избежав их ампутации, и применили метод удлинения третьего пальца с помощью аппарата внешней фиксации.

Кости предплечья травматологи также сопоставили и зафиксировали с помощью металлоконструкции.

В итоге специалистам удалось полностью восстановить функции рук защитника. Сейчас Павел работает со специалистами по реабилитации. И уже вскоре, после завершения процесса восстановления, он планирует вернуться на фронт.

Источник: Первое медобъединение Львова