Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли жизнь 28-летнего Андрея из Бахмута, под ногами которого разорвалась вражеская мина.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Взрыв мины под ногами не оставлял шансов. Парень потерял сознание, у него была огромная кровопотеря. Яркое пламя взрыва — последнее, что он помнит о том дне, — пишет Сергей Рыженко.

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По его словам, после того, как пострадавшего на скорой доставили в больницу Мечникова, медиками были диагностированы ушиб головного мозга, ранения мягких тканей шеи, рваная рана подчелюстного участка.

Перелом правой гайморовой пазухи с наличием инородного тела обусловил применение трахеотомии.

Однако больше всего специалистов беспокоил тот факт, что большой обломок мины попал в позвоночник, повредив сонную артерию. Было принято решение об оперативном вмешательстве.

Сообщается, что операция, которая длилась десять часов, прошла успешно, были вшиты все сосуды раны.

Вчера Андрея сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Рядом с ним — его мама.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко