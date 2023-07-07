Участница проекта Неопалимые Наталья Юмахова чудом выжила в Мариуполе. Она пережила взрыв снаряда в доме, где жили ее дети, была тяжело ранена, но все-таки прорвалась из оккупации в свободную Украину.

О мужественной украинке рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

— Наталии 39. Когда-то она с мужем и двумя детишками жила в Мариуполе. Пока враг не превратил в сплошную развалину весь город. А вместе с ним и когда-то мирную, спокойную жизнь, — говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны семья не хотела эвакуироваться и верила в лучшее. 28 февраля в их доме стало критически опасно, поэтому они с родителями и детьми перебрались в общежитие в центре города. Там было убежище, вода и свет.

Однако 2 марта не стало и этих благ цивилизации. Люди оказались в полной изоляции и не знали, что происходит вокруг. Семья запланировала выезд из города на 16 марта. Однако за день до этой даты их жизнь разделилась на “до” и “после”.

15 марта Наталья оставила детей в подвале и вместе с родными пошла выносить вещи с пятого этажа общежития, когда послышался звук прилета и здание содрогнулось от мощного взрыва.

Муж Натальи, она сама и ее мама серьезно пострадали. По разбитым дорогам добрались в ближайшую больницу, они даже не могли сообщить детям, что живы. Малыши в течение двух дней, пока родителей не было рядом, думали, что их уже нет.

Когда врачи разрешили женщине покинуть реанимацию, началась страшная дорога в Запорожье. Наталья признается, что мало что помнит, ведь подавляющее большинство времени было без сознания.

Возвращение к реальности продолжается до сих пор. Тело Натали было иссечено многочисленными обломками. Лечение продолжается, и до его завершения еще далеко.

В сентябре Наталию направили в проект Неопалимые, который помогает военным и гражданским в лечении ожогов и рубцов, полученных во время войны.

Главная цель этого процесса – вернуть женщину к привычной жизни и сделать все, чтобы она снова могла любоваться собой в зеркале. Реабилитация, лазерная шлифовка кожи, восстановление внешнего вида – основной пласт сегодняшней работы.

Этот тяжелый и жестокий год серьезно изменил мечты Натальи. Теперь ее заветное желание – повести в сентябре 2023 года младшего сына в школу, в первый класс, и узнать себя бывшую в зеркале.

Ежегодно до 1 200 пострадавших от войны украинцев могут безвозмездно пройти лечение от ожогов и рубцов. Чтобы стать пациентом Неопалимых, нужно иметь подтверждение от врача/военно-медицинской комиссии о получении травмы в результате военных действий.