37-летний доброволец из Луганской области Александр Борбот, которого парализовало после разрыва мины, демонстрирует первые успехи в невероятно тяжелом процессе реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Александр — музыкант, певец и автор многих песен. В 2014 году, после российского вторжения, он с семьей переехал из родной Луганщины в Днепропетровскую область, — говорится в сообщении.

После начала полномасштабной войны пошел добровольцем в ряды ВСУ. Через восемь месяцев оказался в Донецкой области, где под Марьянкой наткнулся на мину. Осколок попал в шею. В результате полученного ранения у Александра парализовало все тело.

Побратимы под обстрелами тянули его на носилках 2 км до безопасного места. А затем доставили в военный госпиталь, где медики обнаружили травму спинного мозга в шейном отделе позвоночника.

В первые 10 дней Александр находился в Днепре. После его направили на лечение в Александровскую больницу в Киеве, где боец ​​пробыл месяц.

Поскольку мужчина нуждался в длительной реабилитации, его перевели в Тернопольскую областную клиническую психоневрологическую больницу.

На период госпитализации боец ​​не мог ходить, сидеть, имел проблемы с дыханием из-за слабости мышц дыхательной мускулатуры и отсутствия движений в конечностях. Он полностью зависел от посторонней помощи и нуждался в круглосуточном уходе.

За пять месяцев пребывания Александра в нейрореабилитационном отделении он и команда специалистов проделали титанический труд. Продолжительность сеансов реабилитации достигала 4-5 часов в день. Ежедневно боец ​​прикладывал сверхусилия и боролся за будущее.

Сегодня защитник имеет достойные результаты. Он может садиться, сам пересаживается с коляски на кровать, самостоятельно ест, учится самостоятельно писать и с помощью физического терапевта может пройти расстояние в 100 метров.