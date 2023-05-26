37-летний доброволец из Луганской области Александр Борбот, которого парализовало после разрыва мины, демонстрирует первые успехи в невероятно тяжелом процессе реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
— Александр — музыкант, певец и автор многих песен. В 2014 году, после российского вторжения, он с семьей переехал из родной Луганщины в Днепропетровскую область, — говорится в сообщении.
После начала полномасштабной войны пошел добровольцем в ряды ВСУ. Через восемь месяцев оказался в Донецкой области, где под Марьянкой наткнулся на мину. Осколок попал в шею. В результате полученного ранения у Александра парализовало все тело.
Побратимы под обстрелами тянули его на носилках 2 км до безопасного места. А затем доставили в военный госпиталь, где медики обнаружили травму спинного мозга в шейном отделе позвоночника.
В первые 10 дней Александр находился в Днепре. После его направили на лечение в Александровскую больницу в Киеве, где боец пробыл месяц.
Поскольку мужчина нуждался в длительной реабилитации, его перевели в Тернопольскую областную клиническую психоневрологическую больницу.
На период госпитализации боец не мог ходить, сидеть, имел проблемы с дыханием из-за слабости мышц дыхательной мускулатуры и отсутствия движений в конечностях. Он полностью зависел от посторонней помощи и нуждался в круглосуточном уходе.
За пять месяцев пребывания Александра в нейрореабилитационном отделении он и команда специалистов проделали титанический труд. Продолжительность сеансов реабилитации достигала 4-5 часов в день. Ежедневно боец прикладывал сверхусилия и боролся за будущее.
Сегодня защитник имеет достойные результаты. Он может садиться, сам пересаживается с коляски на кровать, самостоятельно ест, учится самостоятельно писать и с помощью физического терапевта может пройти расстояние в 100 метров.